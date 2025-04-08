Limon üreticisini don ayrı, Bakanlık ayrı vurdu

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış gösterildi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ihracat yasağına tepki gösterdi.

Türkiye’de yıllık yaklaşık 6 milyon ton üretim yapan narenciye üreticilerinin yaşadıklarını görmeyen AKP iktidarının sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdiğini vurgulayan Barut, "Çiftçiyi destekleyerek üretimi arttırmak, ihracatı büyütmek, ülke tarımı ve ekonomisini güçlendirmek yerine bir gece vakti aniden karar alıp limonda ihracatı yasaklayanların hiç vicdanı sızlamıyor" dedi.

Barut, "Çiftçiyi ve üretimi destekleseler bunların hiçbiri yaşanmazdı. Yanlış yöntem doğru çözüm getirmez" diye konuştu.