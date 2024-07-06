Limonda fahiş fiyatlar 40 gün daha sürecek

Ekonomi Servisi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, limonda son dönemde oluşan fahiş fiyatlarla ilgili açıklama yaptı. Doğru açıklamasında Türkiye'de ortalama yılda 1,5 milyon ton limon üretimi olduğunu, Adana ve Mersin'in bunun yaklaşık yüzde 82'sini gerçekleştirdiğini söyledi.

Dönem itibarıyla piyasada limon fiyatlarının yüksek seyrettiğini dile getiren Doğru, şunları kaydetti: “Geçen sene limonlar depolara konulacağı ekim ve kasım aylarında kalitede bazı sorunlar yaşandı, üründe fire oranları çok arttı. Depolanan limonda çok fazla bozulmalar oldu. Neredeyse yüzde 40-55 arasında fire oranlarından bahsediliyor ama şu da unutulmamalıdır ki biz Ağustos'un 15'i itibarıyla Adana ve Mersin bölgesinde erkenci limonları hasat ediyoruz. Şurada 40 günlük bir süre kaldı. Şu an fiyatlar yüksek. Bu 40 günlük dönemde fiyatlar yüksek seyredebilir. Yatak limonun depodaki çürümesinden, depolanmış malın azalmasından ve fireden kaynaklı ama 40 gün sonunda turfanda limon pazara girdiği anda limon fiyatları dengelenecektir.”