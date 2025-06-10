Limonun kilosu 100 liraya yükseldi: "Tek tek alıyorlar"

Türkiye'de 36 ilde etkili olan don olayından sonra ürünlerin fiyatı artmaya devam ediyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında limonun tanesi 27 liradan satılıyor. Limon satan esnaf, "Limonun kilosu 100 lira. Bir tane alan da var bir kilo alan da var. 1 limon 270 gram geliyor 27 lira yapıyor. Tek tek alan var" diye konuştu.

'PAHALI ALAMAYIZ, YİYEMEYİZ'

Yurttaşlar ise tepkilerini söyle dile getirdi: "Çok pahalı alınıp yenmez. Limon tuzu kullanacağım, ne yapayım. Çok pahalı, burada halkımız mağdur oluyor onun için pahalı bence. Bu kadar pahalı olunca nereden alacağız? Alamayız çok zor bütçe yok. Mutfak olmaz ama mecbur ihtiyaca göre alıyoruz, bir tane iki tane hesabı"

"BİR TANE ALIRIZ BİZ DE"

Bu sene don yüzünden fiyatların arttığını ifade eden yurttaşlar, "Limonsuz da olmuyor ama sıkıştığımız yerde alırız ne yapalım. Bir tane bir tane alırız biz de artık yapacak bir şey yok. Kilo ile alamıyoruz. Bu sene soğuk gitti Nisan ayında kar yağdı, soğuk don olayı oldu ondan dolayı pahalı. Alamayız şu anda 100 lira kilosu nasıl alayım" diye konuştu.