Limter-İş tersanelerden Taksim’e çağrı yapıyor

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Limter-İş sendikasının 1 Mayıs çalışmaları dün de devam etti. Sendika, Desan Gemak tersanesinde bildiri dağıttı, işçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e davet etti.

Sendikadan yapılan paylaşımda Genel Başkan Kanber Saygılı’nın bildiri dağıttığı anlar, "İş cinayetlerinde katledilen işçiler için, emperyalist savaşlarda katledilenler için, doğa katliamında yok edilen canlılar için işçi sınıfının önderlerinin açtığı yolda direnişle, müdadeleyle 1 Mayıs’ta alanlarda olalım" ifadeleri ile yer aldı.