"Linçler ve Dudaklar" prömiyerini İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapacak

Halil Babür’ün kaleme aldığı ve yönettiği; Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır, Ceren Köse gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Linçler ve Dudaklar, prömiyerini 6 Kasım’da 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Üsküdar Tekel Sahnesi’nde yapacak.

Eskimek ve uyum sağlamak temalarını ele alan oyun; yazarı Babür’ün deyimiyle "kimsenin ve hiçbir şeyin sözcüsü olmayanların nerede barınacakları sorusunun, kendi kendineliğin melankolisinin ve sıradanlıktan duyulan memnuniyetin kaynağını" arıyor.

Linçler ve Dudaklar; 6 ve 7 Kasım’daki festival gösterimlerinin ardından 4 Aralık’ta DasDas’ta 23 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.