Linet, "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililere seslendi: Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum

Türkiye ve İsrail vatandaşı olan şarkıcı Linet Menaşi, İstanbul'da konserin iptal edilmesini talep eden bir grup tarafından protesto edildi. Instagram hesabından açıklama yapan Linet, yetkililere seslendi.

"Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum" diyen ünlü şarkıcı Linet, "Şu anda kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın" dedi.

Linet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi. Lütfen bana destek olun, lütfen artık bu zulm bitsin, rica ediyorum. Türkiye'ye sesleniyorum buradan: Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra öyle olacak. Lütfen size rica ediyorum, bu davada beni yalnız bırakmayın."

Şarkıcı Linet, "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililere seslendi: Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldumhttps://t.co/JLQBvPbnLg pic.twitter.com/xMpGZJNWKm — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 17, 2025

İSRAİL'DE DE MAVİ MARMARA MİTİNGİNE KATILDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

Linet bir süredir, İsrail vatandaşlığı nedeniyle hedef gösteriliyor. Öte yandan daha önce İsrail'i temsilen Eurovision'a katılacağı konuşulan Linet, İsrail'de de 2010'daki Mavi Marmara mitingine katıldığı gerekçesiyle tepki çekmişti. Linet, İsrail'de hakkında çıkan haberlerin ardından eleştirilere şu cevabı vermişti: "Ben her zaman barışçıl yollara inandım. Müziğimi, insanlar arasında bir köprü olarak kullanıyorum. Her türlü şiddete karşı olduğumun altını çizmek gerek. Hatta o konuşmanın sonunda şöyle demiştim: Yaşasın dünya kardeşliği. Yaşasın dünya barışı."