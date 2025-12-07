Linoel Messi bir yerlerde tarih yazmaya devam ediyor

Inter Miami, Chase Stadyumu’nda oynanan 2025 MLS Kupası finalinde Vancouver Whitecaps’i 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, Messi’nin Inter Miami formasıyla dördüncü kupası olurken Arjantinli yıldız toplamda kariyerinin 47'nci kupasına ulaştı.

Finale Arjantin damgası vurdu. Messi, Rodrigo De Paul ve Tadeo Allende’ye yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı oldu. Miami’nin ilk golü Vancouverlı futbolcu Edier Ocampo’nun kendi kalesine gönderdiği topla gelirken Ali Ahmed kısa süreliğine skoru eşitledi. Ancak son sözü Messi’nin asistleriyle Miami söyledi.

EFSANELERE VEDA

Gecenin anlamı yalnızca kazanılan kupayla sınırlı kalmadı. Karşılaşma, Sergio Busquets ve Jordi Alba’nın profesyonel kariyerlerindeki son maçına da sahne oldu. İki efsane futbolcu, kariyerlerini Messi ile birlikte bir kupa kaldırarak noktaladı. Chase Stadyumu’ndaki coşku, yalnızca bir şampiyonluğu değil, dünya futbolunda bir dönemin kapanışını da simgeliyordu.

Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, başında bulunduğu ‘Arjantin ağırlıklı’ kadroyla ilk resmi kupasını kazandı. Vancouver’ın beraberliği yakalamasının ardından oyuna ağırlığını koyan Miami, baskılı futbolu ve hücum organizasyonlarıyla yeniden kontrolü ele aldı.

Kalede Rocco Ríos Novo ve Oscar Ustari, savunmada Tomás Avilés, Gonzalo Luján ve Marcelo Weigandt; orta sahada Baltasar Rodríguez ile Rodrigo De Paul, hücumda ise Tadeo Allende ve Mateo Silvetti etkili performanslarıyla öne çıktı. Tüm bu yapının merkezinde ise yine Messi’nin sihri vardı.