'Lion King' filmi, orkestra eşliğinde gösterilecek

Jon Favreau'nun yönettiği The Lion King (Aslan Kral) filmi, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 8 Haziran'da Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte orkestrayı, Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetecek.

Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak seslendirilecek.

Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı The Lion King filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazı ile gösterilecek.