Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Lionel Carole yeniden Kayserispor’da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, tecrübeli sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaşma sağladı.

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 09:32
  • Giriş: 10.07.2024 09:32
  • Güncelleme: 10.07.2024 09:33
Kaynak: İHA
Lionel Carole yeniden Kayserispor’da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iç transferde Fransız sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaştı.

Sarı kırmızılılar Lionel Carole ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayseri’ye gelerek takımla çalışmalara başlayan Lionel Carole, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole’ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol