Lionel Messi büyük şok yaşadı

MLS’in 11. haftasında Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekip, 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Chase Stadium’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Inter Miami; 4. dakikada Ian Fray, 25. dakikada Telasco Segovia ve 33. dakikada Lionel Messi’nin golleriyle üç farklı üstünlük yakaladı.

ORLANDO GERİDEN GERİP KAZANDI

İlk yarının son bölümünde reaksiyon gösteren Orlando City’de Martín Ojeda, 39, 68 ve 78. dakikalarda attığı gollerle skora denge getirdi. Konuk ekipte son sözü ise uzatma anlarında Tyrese Spicer söyledi ve 90+3’te gelen gol Orlando’ya galibiyeti getirdi.

Inter Miami formasıyla 100. maçına çıkan Lionel Messi’nin özel günü, takımının yaşadığı geri dönüş nedeniyle galibiyetle sonuçlanmadı.

Öte yandan Miami temsilcisi, 4 Nisan’da taşındığı yeni stadında henüz galibiyet alamadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Gelecek hafta Orlando City deplasmanda CF Montréal ile karşılaşacak. Inter Miami ise Toronto FC deplasmanına gidecek. Florida ekibi, bir sonraki iç saha maçında Portland Timbers’ı konuk edecek.