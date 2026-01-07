Lionel Messi: "ChatGPT'yi nasıl kullanacağımı çözemedim"

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Lionel Messi artan yapay zekâyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Messi, yapay zekâya alışamadığını belirterek şunları söyledi:

“ChatGPT kullanmıyorum. Aslında yapay zekâyı hiç kullanmıyorum; karşı olduğum için değil, sadece henüz içine girmedim ya da nasıl kullanacağımı çözemedim.”

"EŞİM KULLANIYOR"

Arjantinli yıldız, bu konuda eşi Antonela’nın kendisinden oldukça farklı olduğunu da ekledi: “Antonela bütün gün ChatGPT’de. Tarif soruyor, yemekle ilgili şeyler soruyor, aklına gelen her şeyi… Ama ben o dünyaya henüz giremedim.”

Messi, sosyal medyayla olan mesafeli ilişkisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Söylenenlerin çok büyük bir kısmı gerçekle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Atılan başlıklar var; sanki ben bir şey söylemişim, sanki bir şey olmuş… Oysa böyle bir şey yaşanmadı”

“İnsanlar konuşuyor, bir şeyler söylüyor ve her söyleneni tek tek yalanlayamazsınız” diyen Messi, ciddi bir durum olmadığı sürece sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti. Arjantinli yıldız, sözlerini şu sözlerle tamamladı: “Adımın her yerde geçmesini ya da futbol dışındaki konularla anılmayı sevmiyorum.”