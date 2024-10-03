Lionel Messi kariyerinin 46. kupasını kazandı

Amerika Birleşik Devlerleri (ABD) Futbol Ligi MLS'te normal sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalırken Inter Miami ilk sırayı garantileyerek Supporters Shield'ın sahibi oldu.

Bu sezon ligdeki 32. maçında deplasmanda Columbus Crew'le karşılaşan Inter Miami, rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 68 yaptı. Inter Miami'nin gollerini Lionel Messi (2) ve Luis Suarez kaydetti.

Bu sonuçla puan farkını genel sıralamada en yakın rakibi Los Angeles Galaxy ile puan farkını 7'ye yükselten Inter Miami'nin birinciliği kesinleşti.

MESSI'NIN 46. KUPASI

MLS'te 2024 sezonunda en iyi dereceyi elde eden kulübe verilen Supporters' Shield'ın bu yılki sahibi Inter Miami oldu.

Inter Miami, ligde kalan iki maçını da kazanması halinde New England Reveolution'a ait 73 puanlık normal sezon puan rekorunu kıracak. Öte yandan Inter Miami, play-off'ta ev sahibi avantajını yakaladı.

2020'de MLS'e adım atan Inter Miami, kulüp tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Lionel Messi ise kariyerinin 46. kupasını elde etti.

Bu sezon Inter Miami formasıyla Arjantinli yıldız 16 maçta 15 gol ve 10 asist kaydetti.