Lipton, Rize'deki tesislerini devretti

İngiltere merkezli içecek markası Lipton, 39 yıldır sürdürdüğü Türkiye operasyonları kapsamında Rize’de bulunan üretim tesislerini Özgür Çay A.Ş.’ye devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri olan Lipton'dan yapılan açıklamada, Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki yaş çay işleme tesislerinin mülkiyetinin Özgür Çay’a devredileceği bildirildi. Satış anlaşması, Rekabet Kurulu’nun onayına sunuldu.

“SATIŞ ANLAŞMASI TAMAMLANDI”

Lipton tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin devri için anlaşmaya varılmıştır. Bu adım, 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğimizde başlayan küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır.”

Şirket, farklı ülkelerde de benzer şekilde çay tarlaları ve işleme tesislerini devrederek, yalnızca çay seçme, harmanlama ve tüketiciye ulaştırma faaliyetlerine odaklanacağını vurguladı.

TÜRKİYE’DE OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Lipton, üretim tesislerinin devrine rağmen Türkiye’deki varlığını tamamen sonlandırmadı. Açıklamada, şirketin mevcut tüzel kişiliği olan Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

2025 yılında 30 milyon Euro yatırımla Sakarya’da açılan çay harmanlama ve paketleme tesisi, faaliyet göstermeye devam edecek. Şirket, tedarikçi iş ortaklarıyla çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarına uygun çay alımlarını sürdüreceğini açıkladı.