Lipton, Türkiye'de 39 yıl sürdürdüğü faaliyetine son veriyor

İngiltere merkezli dünyaca ünlü çay markası Lipton, Türkiye’de yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü yaş çay üretimini resmen sonlandırdı.

Firmanın, Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki yaş çay işleme tesisi, Rekabet Kurulu onayının ardından Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devredildi. Bu satışla birlikte Lipton’un Türkiye’de çay üretimi tamamen sona ermiş oldu.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

CNBC-e'de yer alan habere göre, Rize'nin Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için görüşmeler yürüttüğünü daha önce de duyuran marka, devir işlemlerine Rekabet Kurumu'nun da onay vermesiyle Türkiye'deki üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırmış oldu.

Lipton daha önce ekim ayında, söz konusu tesislerin devri için Öz-Gür Çay ile mutabakata varıldığını açıklamıştı. Resmi onayın ardından devir işlemi tamamlanarak marka, üretici sıfatını bırakmış oldu.

TAMAMEN ÇEKİLMEK ANLAMINA GELMİYOR

Bu gelişmenin Lipton’un Türkiye pazarındaki varlığının tamamen son bulması anlamına gelmediği belirtildi. 2025’te Sakarya’da 30 milyon euro'luk yatırım ile faaliyete geçen çay harmanlama ve paketleme tesisinde çalışmaların süreceği belirtildi.

Lipton'un “yaş çay üreticisi” değil; paketleme ve harmanlama yoluyla çay pazarındaki yerini koruyacağı belirtildi.

YABANCI FİRMALAR ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR

Lipton’un üretimden çekilmesi, 2025’te Türkiye çay pazarında yaşanan ikinci büyük satış oldu. Daha önce ABD merkezli JDE Peet’s’e bağlı Ofçay’ın yerli üreticiye devredilmişti.