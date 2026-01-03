Lisansı çıktı, ilk antrenmanına çıkıyor

Süper Kupa hazırlıklarına bugün başlayacak olan Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba bugün ilk antrenmanına çıkacak.

Öte yandan Kanarya, Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.

Musaba, 4,5 milyon euro bedelle sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Samsunspor, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.

Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.