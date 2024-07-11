Lisansüstü eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) arasında lisansüstü eğitim konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Düzenlenen protokolü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına ise Oda Başkanı Birol Aksu imzaladı

DSMMMO mensuplarından lisansüstü öğrenci alım ilanına başvuru koşullarını taşıyanların, Düzce Üniversitesi Yönetimi ve oda tarafından ortaklaşa belirlenen öğrenci sayısı başvuru yapması, öğrencilerin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerine etkin katılımlarının sağlanması gibi hükümlerin yer aldığı protokol; oda personeli, oda mensupları serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve çalışanları, stajyerler, DSMMMO’ya kayıtlı stajyer adayları ile Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin genel usul ve esasları kapsıyor.