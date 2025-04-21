Lise etkinliğinde HÜDAPAR bayrağı açıldı
İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikte HÜDAPAR bayrağı açıldı. Öğrenciler bayrağı açan kişiye tepki gösterdi.
İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlediği “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” başlıklı etkinlikte HÜDAPAR bayrağı açıldı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre öğrenciler bayrağı açan kişiye tepki gösterirken kısa süreli gerginlik yaşandı.
Etkinlikte AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de bulunuyordu.