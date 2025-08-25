Lise idaresi karma eğitimi askıya almış!

Haber Merkezi

Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde öğrenci velilerine dağıtılan “okul kuralları” listesi, öğrencilere ‘haremlik-selamlık’ eğitim anlayışının dayatıldığını gözler önüne serdi. Tepki çeken belgede yer alan maddeler arasında, kız ve erkek öğrencilerin kantinde ayrı sıraya girmesi, kız öğrencilerin servis araçlarının ön koltuğuna oturmalarının yasaklanması, öğrencilerin birbirleriyle arkadaşlıklarının kısıtlanması ve WhatsApp gruplarının kurulmasının yasaklanması gibi hükümler bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, söz konusu belgenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak uygulamalara sert tepki gösterdi. Nazlıaka, “Türkiye Talibanlaşıyor demekte haksız değiliz! Derhal suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı. Söz konusu belgede ayrıca, “kankim, kuzenim, sekiz yıllık arkadaşım” gibi gerekçelerin kabul edilmeyeceği belirtilerek kız ve erkek öğrencilerin sosyal ilişkilerine katı sınırlamalar getirildi.

Üst sınıftaki öğrencilerle arkadaşlık yapılması yasaklanırken, öğrencilerin kendi aralarında şakalaşması dahi kurallara aykırı sayıldı. Eğitimciler ve veliler, laik eğitim ilkesine ve çocuk haklarına aykırı olan bu düzenlemelerin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

ANKA’da yer alan bilgiye göre okuldan yapılan açıklamada, bu maddelerin "kız ve oğlan çocuklarını korumaya" yönelik olduğu, herhangi bir ayrımcılık içermediği, bu maddelerin yaşanan sorunları engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.