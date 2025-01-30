Lise KPSS ne zaman? 2025'te lise KPSS var mı? Ortaöğretim KPSS tarihi

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her iki yılda bir ortaöğretim, lise mezunu kamu personeli adayları için gerçekleştirdiği Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında Lise KPSS ne zaman araştırması yapılıyor. Lise KPSS'nin iki yılda bir gerçekleşmesi sebebiyle 2025'te lise KPSS var mı, en son lise KPSS ne zaman yapıldı soruları gündemde. Peki, Lise KPSS ne zaman? 2025'te lise KPSS var mı? İşte Ortaöğretim KPSS tarihi!

2025'TE LİSE KPSS VAR MI?

ÖSYM yayınladığı sınav takvimine göre 2025 yılı içerisinde ortaöğretim mezunlarına yönelik lise KPSS var olmayacak.

LİSE KPSS NE ZAMAN?

İki yılda bir gerçekleştirilen lise KPSS en son 15 Eylül 2024 yılında gerçekleşmişti. ÖSYM Lise KPSS 2026 yılında gerçekleştirilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ

Ortaöğretim KPSS tarihi ÖSYM'nin 2025 yılı için hazırladığı sınav takviminde yer almıyor. İki yılda bir gerçekleştirilen Ortaöğretim KPSS 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM'nin Kasım ayında yayınlayacağı 2026 sınav takviminde duyurulacak.