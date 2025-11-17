Lise KPSS ne zaman? 2026'da lise KPSS var mı? Ortaöğretim KPSS tarihi

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her iki yılda bir ortaöğretim, lise mezunu kamu personeli adayları için gerçekleştirdiği Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında Lise KPSS ne zaman araştırması yapılıyor. Lise KPSS'nin iki yılda bir gerçekleşmesi sebebiyle 2026'da lise KPSS var mı, en son lise KPSS ne zaman yapıldı soruları gündemde. Peki, Lise KPSS ne zaman? 2026'da lise KPSS var mı? İşte Ortaöğretim KPSS tarihi!

2026'DA LİSE KPSS VAR MI?

ÖSYM yayınladığı sınav takvimine göre 2026 yılı içerisinde ortaöğretim mezunlarına yönelik lise KPSS var olacak. 11 Ekim 2026'da gerçekleşecek olan lise KPSS'nin başvuruları ise 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

LİSE KPSS NE ZAMAN?

İki yılda bir gerçekleştirilen lise KPSS en son 15 Eylül 2024 yılında gerçekleşmişti. ÖSYM Lise KPSS 11 Ekim 2026'da tarihinde gerçekleştirilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ

İki yılda bir gerçekleştirilen Ortaöğretim KPSS 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ortaöğretim KPSS'nin başvuruları 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Ekim 2026'da gerçekleşecek.