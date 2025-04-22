Lise müdüründen öğrencilere gözdağı

İlayda SORKU

İzmir’de bulunan Konak Anadolu Lisesi’nde okul müdürü Fehmi Yılmaz’ın, sürgün edilen öğretmenlere destek olmak amacıyla 14 Nisan Pazartesi günü eylem yapan öğrencileri tehdit ettiği öğrenildi.

Öğrenciler ve mezunlar tarafından aktarılana göre, gerçekleştirilen eylemin ardından okulda baskı ortamı arttı. Müdür Yılmaz’ın, eylemin ardından öğrencileri tek tek tespit edip konferans salonuna topladığı öğrenildi. Müdür konuşmasında hem mezunları hem de öğrencileri hedef aldı, öğretmenlerin zorunlu atamayla değil kendi istekleriyle okuldan ayrıldığını öne sürdü. Velilere gönderilen mesajda ise eylem “art niyetli kişilerin istismarı” olarak tanımlandı.

“ÖĞRETMENİN SENİ İSTEMEDİ” DEDİ

Okul müdürü Yılmaz’ın öğrencilere, “Bu eylemi yapanlar olarak hangi biriniz gideceksiniz de yarın müdür yardımcısından bir şey isteyeceksiniz? Hangi yüzle isteyeceksiniz? Lan öğretmenin seni istemedi, kendi isteğiyle gidiyor buradan ya. Atansın. Adam mı bağlayayım ben burada? Öğretmenleri ayağından mı bağlayayım? Ben mezunlardan o megafonu eline alıp bağıran arkadaşınızı 50 kere okuldan atabilirdim. 50 kere atardım ben onu, okul hayatını bitirirdim. Neden yapmadım? Bana yakışmaz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

“O İT KOPUĞA UYUP…”

Bir Konak Anadolu Lisesi öğrencisi, yaşananları BirGün’e şöyle aktardı:

“Öğretmenlerimize destek olmak için okul bahçesinde toplandık. Mezunlar da okul kapısının önüne geldi ama içeri alınmadılar. Biz bahçede, onlar dışarda oturarak tepkimizi gösterdik. Öğle arasından sonra bir ders boykota katıldık. Ertesi gün okul idaresi boykota katılan öğrencileri tespit etti, numaralarımızla konferans salonuna çağrıldık. Okul müdürü burada yaptığı konuşmada, mezunlara ‘O it kopuklara uyup bizi dinlemiyorsunuz’ diye hakaret etti. ‘Siz kendi ayağınıza sıkıyorsunuz’ gibi sözlerle bizi suçladı. Öğretmenlerimizi sahiplenmemizi yanlış gibi gösterdi. Eylemimizden sonra okulun tavrı değişti, her şey çok daha sıkılaştı. Gözümüz korkutulmaya çalışıldı.”

“MÜDAHALE EDİN ARTIK”

Eyleme katılan okul mezunları da baskının sadece öğrencilere değil, kendilerine de yöneldiğini ifade etti. Mezunlardan biri, “O gün okul önüne 3 otobüs çevik kuvvet geldi. Polisle konuştuk, bir sorun olmayacağını söylediler. Müdür eylem bitmeden 15 dakika önce gelip polislerin yanına ‘Neden müdahale etmiyorsunuz, edin artık’ dedi” ifadelerini kullandı.

VELİLERE MESAJ

Okul müdürü Fehmi Yılmaz, ayrıca velilere de bir “bilgilendirme mesajı” gönderdi. Mesajda, “Proje Okulları öğretmenleri yer değişikliği kapsamında bazı öğretmenlerimiz tercihleri doğrultusunda başka okullara atanmış başka okullardan da okulumuza yeni atamalar yapılmıştır. Yapılan bu atamalar okul dışında art niyetli kişiler tarafından istismar edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Öğrencilerin boykota katılımı da mesajda “bazı öğrenciler okul dışındaki kişilere destek vererek ders boykotu yaptı” şeklinde tanımlandı. Yılmaz, velilerden öğrencilerin “zarar görmemesi” için bu tür olaylardan uzak durmaları konusunda “gerekli uyarıları” yapmalarını istedi.

Fehmi Yılmaz’ın Konak Anadolu Lisesi’ndeki müdürlük görevinden alınmasını ve hakkında derhal soruşturma başlatılmasını isteyen mezunlar ve öğrenciler, “Bu okul bizim. Öğretmenlerimizin yanında, baskıya karşı ses çıkaran öğrenciler olarak buradayız” dedi.