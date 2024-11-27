Lise öğrencisi okulda arkadaşını bıçakladı
Aksaray'da bir lise öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Aksaray'da sınıf arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
16 yaşındaki T.K. kent merkezinde eğitim gördüğü lisede, ismi henüz öğrenilemeyen sınıf arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, gözaltına alındı.