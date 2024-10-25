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Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü!

Karaman'da lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü. Olayın ardından 17 yaşındaki A.G. gözaltına alındı.

Güncel
  • 25.10.2024 12:52
  • Giriş: 25.10.2024 12:52
  • Güncelleme: 25.10.2024 12:56
Kaynak: AA
Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü!
Fotoğraf: İHA

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

17 yaşındaki M.E.P., Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı 17 yaşındaki A.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.

İhbar üzerine okula gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.G. ise gözaltına alındı.

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