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Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 07.01.2024 10:24
  • Giriş: 07.01.2024 10:24
  • Güncelleme: 07.01.2024 10:25
Kaynak: İHA
Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf elektrik bölümü öğrencisi Mert İpsiz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

 Mert İpsiz’in ailesine başsağlığı dileyen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Vural, “12. sınıf elektrik bölümü öğrencimiz Mert İpsiz trafik kazası geçirerek vefat etmiştir. Ailesine sabır diliyoruz. Mekanın cennet olsun akıllı, melek yüzlü oğlum” ifadelerini kullandı. 

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