Lise öğrencisine ‘Diktatör Erdoğan’ cezası verildi

Haber Merkezi

Diyarbakır’da lise öğrencisi Yusuf S.’ye "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 7 ay 23 gün hapis cezası verildi. Yusuf S. hakkında 8 Aralık 2022’de "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya, Yusuf S.’ye ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabından "Diktatör Erdoğan ve yandaşlarını gönderdikten sana bu ülkeye en yakışacak Selahattin Demirtaş’ı başa getireceğiz. Uyuşturucu baronu Süleyman Soylu’yu da gönderdikten sonra hiçbir sorun kalmaz" ifadeleriyle yapılan paylaşım gerekçe gösterildi.