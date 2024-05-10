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Lise öğrencisine ‘Diktatör Erdoğan’ cezası verildi

Güncel
  • 10.05.2024 06:00
  • Giriş: 10.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 10.05.2024 07:59
Lise öğrencisine ‘Diktatör Erdoğan’ cezası verildi
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Diyarbakır’da lise öğrencisi Yusuf S.’ye "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 7 ay 23 gün hapis cezası verildi. Yusuf S. hakkında 8 Aralık 2022’de "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya, Yusuf S.’ye ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabından "Diktatör Erdoğan ve yandaşlarını gönderdikten sana bu ülkeye en yakışacak Selahattin Demirtaş’ı başa getireceğiz. Uyuşturucu baronu Süleyman Soylu’yu da gönderdikten sonra hiçbir sorun kalmaz" ifadeleriyle yapılan paylaşım gerekçe gösterildi.

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