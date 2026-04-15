Lisede 16 kişiyi yaralamıştı: Saldırıdan önce gözaltına alınıp serbest kalmış

Şanlıurfa Siverek’teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde 10’u öğrenci, 4’ü öğretmen 16 kişiyi yaralayan Ömer Ket’in saldırıdan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Saldırganın sürekli sosyal medyadan okul yönetimine öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak', 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim” yazdığı öğrenildi.

Bunun üzerine okul müdürünün saldırgandan şikayetçi oldu. Sabah’ın haberine göre Ket, önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

OKUL MÜDÜRÜNE KİN BESLİYORDU

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ömer Ket'in açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ömer Ket'in eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da okula giren Ömer Ket isimli saldırgan rastgele ateş açtı. 16 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra intihar etti. 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.