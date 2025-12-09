Lisede ‘507 maddelik taciz listesi’

İstanbul Erkek Lisesi’nde günlerdir tartışma yaratan "taciz ve tehdit" listesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı bilgiler, 9. sınıf öğrencileri tarafından hazırlandığı iddia edilen ve kız öğrenciler hakkında taciz, tehdit ve aşağılayıcı ifadeler içeren 507 maddelik bir listenin bulunduğunu gösterdi.

Türkiye’nin en köklü liselerinden İstanbul Erkek Lisesinde önce 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıftan 7 kişiyi dövdüğü iddiası gündeme gelmiş, ardından 9. sınıfta okuyan bir grubun kız öğrencileri hedef alan bir “taciz listesi” oluşturduğu öne sürülmüştü.

VELİLERE BİLGİLENDİRME

Olayların büyümesi üzerine Okul Aile Birliği velilere bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Açıklamada, sürecin tüm yönleriyle ele alındığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Konunun hem çocuklarımız hem de okulumuz adına minimum hasarla atlatılması için yoğun çaba içindeyiz. Sosyal medyada tartışılır hale gelmesi hepimizi çok üzdü. Olayın çok taraflı incelenmesi, her çocuğun dinlenmesi ve detayların önemsenmesi büyük önem taşımaktadır.”

ÇOCUKLARINI SAVUNDULAR

Milliyet’e konuşan, dövüldüğü iddia edilen öğrencilerin velileri ise çocuklarını savunarak okul içindeki “abi sistemi” nedeniyle olayların büyüdüğünü dile getirdi. Öğrencilerin başka okullara nakledildiği, ancak Ankara Fen Lisesine geçen bazı öğrencilerin burada da “tacizci” etiketiyle karşılaştığı belirtildi.

Başke bir veli ise “Eğer yanlış bir şey yaptıysa ortaya çıksın ama çocuğumun kulak zarı patladı. Olaylar nedeniyle başka okula geçmek zorunda kaldık” dedi.

507 MADDELİK LİSTE

BirGün’ün ulaştığı 507 maddelik listede, kız öğrencilerin giyimlerinden özel hayatlarına kadar çeşitli konularda cinsel içerikli, tehditkâr ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı bildirildi.