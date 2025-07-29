Lisede milyarca liralık vurgun iddiası: "Sorumlular derhal hesap vermeli"

HABER MERKEZİ

Antep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Samet Akyıldız’ın Tarım Kredi Kooperatifi ile yapılan sözleşmeyi iptal ederek farklı firmalardan 100 milyon TL’lik doğrudan temin ve pazarlık usulüyle alım yaptığı iddia edildi.

Eğitim İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat yaptığı açıklamada, “Üstelik belgelerde görüldüğü üzere, bazı ürünler Tarım Kredi fiyatlarının iki hatta üç katına satın alınmıştır. Bu firmaların ise üretim ya da gerçek tedarik faaliyeti yürütmediği iddiaları ağırdır. İddiaların en çarpıcısı ise, firma sahibi Bekir Türkmen’in 30 Ekim 2024’te Okul Müdürü’nün şahsi banka hesabına 700 bin TL aktardığı yönündedir” diye konuştu.

“Bu transferin içeriği, hangi hizmet ya da anlaşma karşılığında yapıldığı ve neden bugüne kadar bu konuda herhangi bir idari ya da adli soruşturma başlatılmadığı acilen açıklığa kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullanan Arpat, “Skandalın bir diğer ayağı ise, daha önce Bakanlık soruşturması geçiren ve hakkında ‘bu okulda görev yapmaması’ yönünde teklif sunulan İsmail Sarıçiçek’in, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç tarafından aynı okula müdür yardımcısı olarak yeniden atanmasıdır” dedi.

Arpat özetle şöyle konuştu: “Bu ülkede öğretmenler asgari ücretin altında geçinmeye, öğrenciler yetersiz beslenmeye, okullar bütçesizlikten çökme noktasına gelmeye devam ederken, kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için hoyratça kullanılması asla kabul edilemez! Bu olayın üstü örtülemez! Eğitim kurumlarının itibarı ve kamunun çıkarı için gereken her türlü adım derhal atılmalı, sorumlular hesap vermelidir.”

Arpat yaptığı açıklamada şu soruları sordu:

“>> Neden Tarım Kredi Kooperatifi yerine fiyatları en az iki kat yüksek olan özel firmalarla çalışılmıştır?

>> Bu alımlar için piyasa araştırması yapılmış mıdır? Satın alma komisyonu nasıl oluşturulmuştur?

>> Peşin ödeme yapılmış mıdır? Bu firmaların kamuya geçmişteki mali performansı nedir?

>> GAHİB MTAL dışında başka okullarda benzer uygulamalar yapılmış mıdır?

>> Samet Akyıldız neden görevden alınmıştır? 700 bin TL’lik transfer için ne gibi işlemler yapılmıştır?

>> Hakkında Bakanlık soruşturması bulunan bir kişinin yeniden aynı okula görevlendirilmesi hangi gerekçeyle gerçekleştirilmiştir?

>> Tüm bu gelişmelere rağmen neden henüz hiçbir adli ya da disiplin soruşturması başlatılmamıştır?"