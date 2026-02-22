Liselerde ramazan uygulamaları: "Cennet kapısı, askıda ibadet"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı dolayısıyla okul öncesinden liseye kadar tüm okullara gönderdiği ve Bakan Yusuf Tekin imzasını taşıyan Ramazan Genelgesi’ne yönelik eleştiriler sürerken, kamuoyuna yansıyan bazı görüntüler yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Liselerde Ramazan kapsamında hayata geçirilen “askıda ibadet, cennet kapısı” gibi uygulamalar tepki çekti.

"YALNIZCA ORUÇLULAR"

Sözcü'de yer alan habere göre, bazı liselerde “askıda ibadet” adı verilen uygulama kapsamında okul koridorlarına ibadet içerikli kartlar asıldı.

Öğrencilerin askıdan çektikleri kartlarda yer alan “10 Fatiha okuyalım”, “Teravih namazına gidelim” gibi ifadelerin yerine getirilmesinin istendiği görüldü.

"REYYAN KAPISI"

Bazı okullarda sınıf ve kütüphane kapılarının Ramazan temasıyla süslendiği, “Reyyan Kapısı” adı verilen uygulamalar yapıldığı da aktarıldı. İslam inancında yalnızca oruç tutanların gireceğine inanılan “Reyyan Kapısı” kavramının kullanılması da tartışmalara neden oldu.

LAİKLİK TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda laiklik tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Tekin, son olarak 168 aydın, yazar ve gazetecinin imzaladığı laiklik bildirisine karşı dava açmaya hazırlandığını ifade etmişti.

Liselerde hayata geçirilen söz konusu uygulamalar, eğitimde laiklik ilkesine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde kamuoyuna yansıdı.