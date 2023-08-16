Liselerde sınıf tekrarı geri dönüyor, devamsızlık affı kaldırılıyor

Medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselere sınıf tekrarının geldiğini duyururken öğrencilere "devamsızlığa af yok, beklenti içinde olmayın" mesajı verdi. Tekin, açık liseye geçişlerin de zorlaşacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.

Tekin, "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesindeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı çalışma yaptıklarını ve iletişim ağı kurduklarını söyleyen Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer konulardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

AÇIK LİSEYE NAKİL İŞLEMİ ZORLAŞACAK

Burada verdiği mesajlarda sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin, devamsızlık konusuna ilişkin de, "Önümüzdeki yıl af veya benzeri beklenti içinde olmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Örgün öğretimdeki gencin açık liseye geçmesi doğru değil" diyen Tekin, bu konuya ilişkin önlem alacaklarını söyledi. Tekin, "Açık öğretim liserine geçiş yapan öğrencilerin sayıları son yıllarda arttı. Bu durumun 2 nedeni var. İlki, öğrencilerin üniversite sınavına daha rahat hazırlanacağını düşünmesi ikincisi ise çalışmak zorunda kalanlar" diye konuştu.