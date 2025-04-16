Liseleri ayağa kaldıran öğretmen atamaları durduruldu

Kamuoyunda “proje okulları” olarak bilinen 30’dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin, “norm kadro” gerekçesiyle 8 Nisan’da görev yerleri değiştirilmişti. Bunun üzerine öğretmenler, öğrenciler, veliler duruma tepki gösterdi. Türkiye’de pek çok okulda eylemler düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde sendikalar açıklamalar yapmıştı.

Bakan Yusuf Tekin Türkiye genelinde 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu ve yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını belirtmişti. 14 Nisan'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, yaklaşık altı bin öğretmenin görev süresinin uzatılmadığını söylemişti.

ATAMALAR DURDURULDU

Ekonomim.com'un verdiği bilgiye göre resen atama durduruldu. Ancak tercihli tayin isteyenlerin talepleri de yerine getirilecek.