Liseli genç her hafta karakolda!

İstanbul Sarıyer’de, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla sokak ortasında gözaltına alınan ve dava açılan 16 yaşındaki kız çocuğu için verilen adli kontrol kararının devam edeceği ifade edildi. 16 yaşındaki liseli 5 aydır her hafta polis merkezine giderek imza atıyor. Liseli, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

HER HAFTA İMZA ATIYOR

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

Çocuğun avukatı İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 5 aydır süren adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi ve liselinin staj yaptığını belirtti. Ancak mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek adli kontrolün devam edeceğini, yani çocuğun her hafta polis merkezine giderek imza atmaya devam edeceğini ifade etti. Öte yandan çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenlenmişti. Cumhuriyet savcısı, “Kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu” ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaretten cezalandırılmasını talep etti.

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2023’TE 25 BİN 520 DOSYA AÇILDI

Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik istatistikleri, genç yaşlı çok sayıda kişi hakkında TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma açıldığını ortaya koydu. İstatistiklere göre, Cumhuriyet başsavcılıklarında hemen her yıl binlerce kişi hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle dosya açıldı. TCK’de, ‘devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçları’ tanımlayan ancak AKP’li yıllarda, ‘muhalefeti cezalandırma aracı’ haline dönüştürülen 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında yalnızca 2023 yılında 25 bin 520 dosya açıldı. Dosyalardaki şüpheli sayısı ise 18 bin 856 ile ifade edildi.