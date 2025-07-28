Liseli gençlerin girişimiyle Arguvan’a Etüt Merkezi inşa diliyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde yaşayan altı lise öğrencisinin girişimi Arguvan Belediyesi ile Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’nın iş birliğiyle planlanan etüt merkezinin temeli törenle atıldı.

Cenevre’de yaşayan Ela Avcıoğlu, Deniz Altaş, Kaan Karaca, Anna Theilgaard-Badger, George Konialidis ve Leon Kurdoğlu 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın en çok çocukların ve gençlerin geleceğini tehdit ettiğini düşünerek, güçlü bir eğitime destek projesi hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

Temel atma törenine katılan gençler, projeye dair şunları söyledi:

“Her çocuğun kaliteli ve eşit eğitime erişim hakkı olduğuna inanıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından bu inancımız daha da derinleşti. Sınırları aşan bir dayanışma kurmak ve yeniden ayağa kalkmaya çalışan çocuklara ve gençlere destek olmak istedik. Bu hayalimizin gerçekleştiğini görmekten çok mutluyuz. Belediye Başkanımıza, Vakıf Başkanımıza ve bize destek veren herkese içtenlikle teşekkür ederiz. Arguvan’da atılan bu temel, umut dolu bir geleceğin başlangıcı olsun.”

Eğitime destek projesine Etüt Merkezi için alan tahsis ederek katkı sunan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ise büyük anlam taşıyan bu girişimin destekçisi olmaktan onur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“16 yaşlarındaki gençlerin böylesine anlamlı bir girişimle ve kusursuz bir organizasyonla oluşturdukları büyük dayanışma, bize bir kez daha gösterdi ki gençler yalnızca geleceğimizin değil, bugünün de dönüştürücü gücü. Arguvan’da temeli atılan Etüt Merkezimiz, bir eğitim yapısı olmanın ötesinde, yıkımın ardından dayanışmayla yeniden inşa edilen bir umudun simgesidir. Gençlerin duyarlılığı hepimize ilham veriyor. Arguvanlılar adına gençlerimize ve bugün aramızda olan proje destekçilerine şükranlarımı sunuyorum.”

TOPLUMSAL DAYANIŞMA HİKÂYESİ

İsviçre’nin Cenevre kentinde yaşayan ve “Future for Türkiye” eğitime destek projesini başlatan altı genç, okullarında düzenledikleri voleybol turnuvası, film gösterimi gibi çeşitli bağış etkinliklerinin yanı sıra kamu ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak, “Yeşil Bina” niteliği taşıyan ve tam donanımlı bir eğitim ortamı sunacak bir etüt merkezi için kaynak oluşturdu.

Bu süreçte gençler, bireysel çabalarıyla geniş bir uluslararası destek ağı kurdu. İsviçre-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, Cenevre Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Türkiye Daimî Temsilciliği nezdinde yaptıkları sunumlarla farklı sektörlerden kurumların desteğine ulaştı. Lojistik desteğin yanı sıra kırtasiye malzemeleri, teknolojik ekipman, 1500 İngilizce kitap ve çeşitli yayınların bağışlanmasını sağladılar. Online platform üzerinden yürüttükleri kampanya ile bağış sürecini şeffaf bir şekilde yönettiler. Etüt merkezinin mimari proje süreçleri ise Arguvan Belediyesi’nin teknik ekipleri ve projeye gönüllü katkı sağlayan POM Mimarlık ekibi tarafından yürütüldü.

ARGUVAN ETÜT MERKEZİ

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, yaklaşık 500 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan etüt merkezinde; 5 derslik, bir kütüphane, teknoloji sınıfı, ortak çalışma alanları ve açık etkinlik alanları yer alacak.

Merkez, Arguvan’daki öğrencilerin yanı sıra çevre ilçe ve köylerden gelen öğrencilerin de ihtiyacın yanıt verecek. Malatya merkeze haftada 160 kilometrelik yol katederek kurslara giden ortaokul ve lise öğrencileri de etüt merkezinden yararlanabilecek.

Merkez tamamlandığında, 6-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere tüm derslerde ücretsiz akademik destek sunulacak. Eğitimler, gönüllü ve görevli öğretmenler eşliğinde yürütülecek. Arguvan Etüt Merkezi ile öğrencilere çağdaş, erişilebilir ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlanacak.