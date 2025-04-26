Liseliler 28 Nisan’da Beşiktaş Meydanı’nda olacak

Lise öğrencilerinin, iktidarın ‘proje okulu’ olarak anılan Anadolu liselerinde yüzlerce öğretmeni kadro dışı bırakarak zorunlu olarak tayin etmesi ve kimi öğretmenlerin herhangi bir okul kadrosuna alınmayarak ‘norm kadro dışı bırakılması’na dönük gerçekleştirdikleri eylemler devam ediyor.

İstanbul Liseliler Koordinasyonu, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle erteledikleri eylem için yeniden çağrı yaptı.

İstanbul’daki tüm liselileri 28 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de Beşiktaş Meydanı’na davet eden çağrıda “ Liselerden taşıp sokakları dolduruyoruz! Haksız rotasyona, proje okulu uygulamasına karşı; laik, parasız ve bilimsel bir eğitim için 28 Nisan Pazartesi 17.00'da Beşiktaş Meydan’dayız” ifadeleri yer aldı.