Liseliler beş gündür aranıyor

AA

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan iki öğrenciyi arama çalışmaları dün devam etti.

27 Kasım'da, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri 16 yaşındaki Emir Berke Aşık ile 15 yaşındaki Uğurcan Korkmaz'ı arama çalışmaları gün boyu sürdü. Çalışmalarda 27'si dalgıç 90 personel görev aldı. Helikopter, gemi, iki bot, 15 araç, iki sonar cihazı ve dronla destek verilen çalışmaları, öğrencilerin yakınları da sahilde takip etti.