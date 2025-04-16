Liseliler eylem yapıyor, idareciler tehdit ediyor!

İBB'ye yönelik protestoların ardından üniversitelerde başlayan eylemler proje okullardaki öğretmenlerin okullardan sürgün edilmesiyle liselere de yayıldı.

Liselerde başlayan eylemlere üniversiteliler ve mezunlar da destek verdi.

Liselilerin protestolarını bastırmak isteyen AKP'li idareciler ise öğrencileri tehdit ediyor.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki protestoda müdür yardımcısı Barış Arslan bir öğrenciye "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" diyerek aşağıladı. Arslan, videonun yayılması üzerine bu sefer de öğrencileri mesaj atarak tehdit etti.

Müdür yardımcısından eylem yapan öğrenciye:



"Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?"https://t.co/PTYIFueCes pic.twitter.com/xJqUec1tnm — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 15, 2025

MÜDÜR FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNDU

Yolladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sahsım ile ilgili olduğu iddia edilen videoyu çeken ve yayınlayanlar okul araç giriş kapısında bulunan güvenlik kamerasından tespit edilerek gerekli bütün yasal işlemler yerine getirilecektir.”

Ayrıca Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri müdür Ziya Uluçay'ın da öğrencilere fiziksel müdahalede bulunduğunu belirtti.

Öte yandan birçok farklı liseden öğrenci BirGün'e ulaşarak yaşadıklarını anlattı.

Bazıları şöyle:

"Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi okul müdürü 'Size zaten deprem vurmuş bir de bizden disiplin cezası yemeyin' dedi."

"Şehremini Anadolu Lisesi'nde müdür ve müdür yardımcısı bize hakaret etti. Müdür yardımcısı fiziksel müdahalede bulundu."

"Şehremini Anadolu Lisesi'nde özellikle kız öğrencilere karşı bir nefret tutumu vardı. Bizlere bağırdılar, aşağılandık, tartaklandık."

HÜDAPAR İLE YAKIN İLİŞKİDE

Şehremini Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Vedat Yüksel'in HÜDAPAR ile yakın ilişkide olması ise dikkat çekti.

Yüksel'in bir X paylaşımında, "Kendini kurucu irade olarak tanımlayan jakoben kemalistler hiçbir zaman normalleşmedi. Bu anlayış devam ettiği sürece kimse normalleşmeden bahsetmesin" ifadeleri yer aldı.

"HADDİNİZİ BİLİN, AYAĞINIZI DENK ALIN" TEHDİTLERİ

BirGün'e konuşan Hasan Polatkan Anadolu Lisesi öğrencisi bir kişi ise müdür yardımcıları Yunus Özbek'in velilere ve öğrencilere tehdit mesajları attığını belirtti.

Özbek'in pazartesi sabahı eylem saatine kadar okul hoparlöründen bağırarak "Haddinizi bilin, ayağınızı denk alın" gibi tehditler savurduğunu söyleyen öğrenci, "Her şeye rağmen eylemimizi yaptık" dedi.

Öğrenci Özbek'in sürekli korku yaymaya çalıştığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Kız öğrencilerin kıyafeletlerine, çoraplarının inceliklerine müdahele eden biri. Sevgili olduğundan şüphelendiği öğrencileri metroya kadar takip edip azarladığını biliyoruz."