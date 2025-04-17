Liseliler eylem yapıyor, idareciler tehdit ediyor!

İBB’ye yönelik protestoların ardından üniversitelerde başlayan eylemler proje okullardaki öğretmenlerin okullardan sürgün edilmesiyle liselere de yayıldı.

Liselilerin protestolarını bastırmak isteyen AKP’li idareciler ise öğrencileri tehdit ediyor.

Beşiktaş Anadolu Lisesi’ndeki protestoda müdür yardımcısı Barış Arslan bir öğrenciye "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" diyerek aşağıladı. Arslan, videonun yayılması üzerine bu sefer de öğrencileri mesaj atarak tehdit etti. Yolladığı mesajda, “Şahsım ile ilgili olduğu iddia edilen videoyu çeken ve yayınlayanlar okul araç giriş kapısında bulunan güvenlik kamerasından tespit edilerek gerekli bütün yasal işlemler yerine getirilecektir.” dedi.

Ayrıca Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri müdür Ziya Uluçay’ın da öğrencilere fiziksel müdahalede bulunduğunu belirtti.

Öte yandan birçok farklı liseden öğrenci BirGün’e ulaşarak yaşadıklarını anlattı: "Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi okul müdürü ‘Size zaten deprem vurmuş bir de bizden disiplin cezası yemeyin’ dedi."

KÜFÜR ETTİ

Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri, müdür yardımcısının kendilerine küfür ettiğini söyledi. Öğrenciler ayrıca okul idaresini ziyaret eden bazı kimselerin yüzlerini kamerayla kayda aldığını ifade etti. BirGün’e konuşan öğrenciler yaşananları şöyle aktardı: "Eyleme katılan tüm öğrencilerin tek tek isimlerini topladılar, not aldılar. Müdür yardımcısı bize küfür etti. Şehremini Anadolu Lisesi’nde özellikle kız öğrencilere karşı bir nefret tutumu vardı." Şehremini Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Vedat Yüksel’in HÜDAPAR ile yakın ilişkide olması ise dikkat çekti.

‘HADDİNİZİ BİLİN’

BirGün’e konuşan Hasan Polatkan Anadolu Lisesi öğrencisi bir kişi ise müdür yardımcıları Yunus Özbek’in velilere ve öğrencilere tehdit mesajları attığını belirtti. Özbek’in pazartesi sabahı eylem saatine kadar okul hoparlöründen bağırarak "Haddinizi bilin, ayağınızı denk alın" gibi tehditler savurduğunu söyleyen öğrenci, "Her şeye rağmen eylemimizi yaptık" dedi.

ÖĞRENCİYİ DARBETTİ

İstanbul Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nde E.Ç. isimli öğretmen bir ögrenciyi eylemlere katıldığı için darbetti. Ailenin okula giderek idare ile görüşmesi üzerine idare aileden özür dileyerek şikâyetçi olmamalarını istedi. Aile ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Aile şu ifadeleri kullandı: "Bizim çocuğumuz demokratik hakkını kullandığı için öğretmeni tarafından darbedildi."