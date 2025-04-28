Liseliler meydana çıkıyor

Haber Merkezi

İstanbul Liseler Koordinasyonu, proje okul kapsamında öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı bugün Beşiktaş Meydanı'nda eylem yapacak. İstanbul Liseliler Koordinasyonu'nun sosyal medya hesabından eyleme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 yıl önce Maraş merkezli depremlerde Kızılay'ın çadır sattığı hatırlatılarak "Sıra arkadaşlarımızın parayla sattığınız çadırlarda eğitim hakları için savaşmak zorunda bırakılışına sessiz kalmıyoruz" denildi.

"Önlem almamayı seçen bu düzen, direnişimizin baş nedenidir" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halkının en temel hakkını dahi savunmayan saray rejimine topyekun karşıyız! Sesimiz sesiniz, acınız acımızdır. Önlem almamayı seçen bu düzen, direnişimizin baş nedenidir. Bu neticede, tüm şartları göz önünde bulundurarak 28 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’da halkını hiçe sayan sermayenin karşısında, Beşiktaş Meydan’dayız. "