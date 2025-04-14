Liseliler öğretmenlerine sahip çıkıyor

İlayda SORKU

Proje okullarında görev yapan 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak sürgün edilmesine yönelik tepkiler büyüyor.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı eylem gerçekleştirdi. Sabah ilk derse girmeyen öğrenciler, okul bahçesinde “Öğretmenime dokunma” pankartıyla oturma eylemi yaptı.

Okul yönetimi, eylemdeki öğrencilere yaptığı anonsla "Sınıflarımızda derslerimizde devam edersek çok mutlu oluruz arkadaşlar. Tepkinizi anlıyorum. Bu konuda herhangi bir yorum yapmıyorum ama sizleri seviyoruz. En önemli görevimiz olan sınıflarda bulunup derslerimize katılma görevini ihmal etmemiz sizler açısından da bizler açısından da öğretmenlerimiz açısından da olumlu değil. Arı bal yaparsa arıdır arkadaşlar. Lütfen sınıflarınıza geçin" dedi.

Öğrenciler oturma eylemini sürdürüyor.