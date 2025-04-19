Liseliler: Okuluma ülkeme dokunma

Politika Servisi

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin yeri değiştirilmesi ve muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi üzerine liselerde başlayan protestolar devam ediyor. İstanbul'da Kartal, Fatih, Küçükçekmece gibi ilçelerde protestolar devam ederken Anadolu'nun birçok kentinde de durum farklı değil.

Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde buluşarak ilçe merkezine pankartlarını taşıdı. Öğrencilere aileleri de destek verdi. Benzer görüntüler Ümraniye'de de yaşandı.

Hemen her lisede müdür ve müdür yardımcılarının öğrencilere uyguladığı baskı protesto edildi. Kocaelinde Velilere 'çocuklarınız marjinal grupların etkisiyle yanlış işlere bulaşmasın' diye mesaj atan Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi okul idaresi öğrencilerin okul içerisinde buluşmasını engelleme için adeta olağanüstü hal uygulaması başlattı. Buna rağmen öğrenciler ve velilerin protestosuna engel olunamadı. İstanbul Küçükçekmece'de de öğrenci ve velilerin hedefinde itirazları tehdit ve şiddetle engellemeye çalışan idareciler vardı.

ANADOLU DA AYAKTA

Son bir hafta içerisinde Türkiye'de nerede proje okulu varsa orada bir ses yükseldi. Bursa, Samsun, İzmir, Ankara, Mersin, Antep, Kocaeli ve daha birçok ilde lise öğrencileri ve velilerin eylemlerine sahne oldu. Ne okul idarenin sert tutumu, ne iktidar sözcülerinin tehdidi ne de MEB'in “öteleme” aldatmacası eylemler üzerinde çok etkili olmadı.

Proje okullarında öğrenci, veli ve öğretmenin ortak mücadelesi yayılarak devam ediyor. Talep “okuluma ve öğretmenime” olarak başlasa da tıpkı üniversiteli gençlerde olduğu gibi kısa süre içerisinde demokratik bir ülke mücadelesine dönüştü.