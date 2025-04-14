Liseliler sürülen öğretmenlerinin yanında

Proje okullarında görev yapan 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak sürgün edilmesine yönelik tepkiler büyüyor.

Balıkesir Edremit Zeytinli’de bulunan Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi’nde 14 öğretmen istekleri dışında okuldan sürgün edildi. Okul öğrencileri de sürgün edilen 14 öğretmene destek olmak amacıyla bugün derslere girmeyerek açıklama yaptı.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili öğretmenlerimiz sistematik bir şekilde alınan kararlarla kendi istekleri dışında tayin edilmiştir. İşlerini hakkıyla yapan, dürüst ve hepimizin sevdiği öğretmenlerimizin zorla görevlerinden alınması kabul edilemez. Bizim yaptığımız bu açıklama olayları kökünden çözmese bile geriye baktığımızda doğrunun yanında durduğumuzu göreceğiz. Haksızlığa ve zulme biat etmeyeceğiz. Öğretmenlerimizin yanında her daim haksızlığın karşısında duracağız. Eğitim hakkımıza el uzatanlara karşı çıkacağız” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üzerimize düşen, her daim yanımızda olan akademik olarak bizlere katkı sağlamakla kalmayıp hayatlarımıza dokunan öğretmenlerimizin hakkını savunmaktır. Nasıl ki haksızlığa karşı öğretmenlerimiz bizi koruyup kolluyorsa aynısını yapmak boynumuzun borcudur. Sesimizin duyulmasını ve kararın geri çekilmesini talep ediyoruz. Öğretmenlerimiz bizimdir, bizim kalacak.”