Liseliler ülke genelinde direniyor: "Öğretmenlerimizi elimizden almak istiyorlar"

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "proje okul" uygulaması kapsamında yapılan yeni atama kararları, ülkenin en köklü liselerinde öğretmen krizi yarattı. Binlerce öğretmenin göreve son verildi. MEB’in 8 Nisan'da açıkladığı "2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçlarına göre, öğretmenler kendi talepleri dışında görevden alarak norm fazlası statüsüne geçirdi.

Ülkenin en köklü okullarında öğretmen kıyımına neden olan uygulamaya tepki gösteren öğrenciler, ders boykotları yaparken mezunlar ve veliler de öğretmenlerine sahip çıkmak için okul kapılarının önünde bir araya geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlayan eylemler yurdun dört bir yanına ulaştı.

İstanbul

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenciler okulun bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Okulun mezunları ise okul dışında toplanmaya başladı

Öğrenciler öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri olarak yerel idarecilerimizle karşı değil, bu kararların asıl çıkış noktası olan yönetimler ile derdimiz var" denildi.

Öğrencilerin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Herkese merhabalar, öncelikle Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bu bildiriyi öğrenci arkadaşlarımızın başına gelebilecek olan idari baskıyı önlemek amacıyla bir mezun olarak ben okumak durumundayım. Her birimiz, öğrencilerimizin kendi taleplerini okuyup fikirlerini ifade edebildikleri özgür bir okul isterdik. Ancak şu anda durum bundan çok uzak. Pek değerli sıra arkadaşlarımız, mezun ve öğretmenlerimiz, hepinize bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.

Aralarında okulumuzun da bulunduğu ülkemizdeki proje okullarında hiçbir kriter gözetilmeksizin, gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimize hiçbir açıklama yapılmaksızın, şeffaflıktan bütünüyle uzak ve keyfi biçimde yürütülen atama uygulamaları ile bir çırpıda verilen kararlar sonucunda değerli öğretmenlerimizin senelerdir emek verdikleri okullarından koparılıp belirsizliğe sürüklenişini üzüntüyle takip ediyoruz. Yapılan bu hukuksuzluğun münferit olmadığının da bilincindeyiz.

Liseliler ülke genelinde direniyor



Kadıköy Anadolu Lisesi'nde "Maarif bizimdir, bizim kalacak" sloganları — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 14, 2025

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri olarak yerel idarecilerimizle karşı değil, bu kararların asıl çıkış noktası olan yönetimler ile derdimiz var. Tüm öğrenci meclislerini tasfiye eden ve demokratik temsiliyetin her türlüsünü dağıtan sistemle derdimiz var. Okullarımıza mezunlarımız özgürce giremezken kendi idaremizce okula girişine izin verilen, bizi tehdit altında hissettirmekle görevlendirilmiş olan polisler ile derdimiz var. Ve bizler, hiçbir zaman sadece derdimiz var diyip susmadık, adaletsizliğe göz yummadık.

Maarif, bizleri yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz. Maarif susacak mı sandınız Susmayacak!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da eylemdeki lise öğrencilerine destek verdi.

Öğrenciler taleplerini şu şekilde sıraladı: Proje okullarında yapılan atamaların belirli kriterler çerçevesinde hakkaniyet ve liyakat gözetilerek yapılmasını talep ediyoruz. Liselerimizde keyfi cezai uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz Sıra arkadaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını talep ediyoruz. Öğrencilerin kulüp faaliyetleri üzerindeki idari sansürün son bulmasını ve kulüp faaliyetlerine gerekli desteğin verilmesini talep ediyoruz. Okulumuzun anayasamız ile uyumlu biçimde özgür ve demokrasi bilincinde öğrencilerin yetiştirildiği yapısının bozulmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz."

Beşiktaş'ta ise Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bahçesinde toplandı.

Beşiktaş Anadolu Lisesi

ÜNİVERSİTELİLER, LİSELİLERLE BULUŞACAK

İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi başta olmak üzere Üniversiteleliler liselilerle buluşma çağrısı yaptı.

GENÇLİK GENÇLİĞE SAHİP ÇIKAR!



Liseli dostlarımızla dayanışmak ve uğradığımız hukuksuzluklara karşı ses çıkarmak için bugün saat 15.30'da BEŞİKTAŞ MEYDAN'DAYIZ! pic.twitter.com/nhMIU3gtGt — İstanbul Üniversitesi Ayakta (@iu_boykotta) April 14, 2025

Bugün saat 15.50’de Beşiktaş'tan Sultanahmet'e üniversite yürüyüşü olacak.

Ardından saat 16.30'da Sultanahmet'te liseliler ile buluşulacak.

Ankara

"MİRASI LİYAKATLİ ÖĞRETMENLER YAŞATIR"

Ankara’nın en köklü liselerinin aralarında bulunduğu liselerde sabah İstiklal Marşı töreninin ardından eylemler başladı.

Sadece Çankaya ilçesinde 20’den fazla okulda 246 öğretmen norm fazlası olarak nitelendirilerek görevden alındı.

Ankara’nın en köklü liselerinden biri olan ‘Taş Mektep’ olarak anılan Atatürk Lisesi’nde de 12 öğretmen görevden alındı. Öğretmenlerine sahip çıkan öğrenciler, sabah saatlerinde hazırladıkları dövizlerle okulda bir araya geldi. Okulun mezunları ve veliler ise kapı önünde oturma eylemi başlatarak öğrencilere destek verdi.

Atatürk Lisesi’

"Taş mektep uyuma, öğretmenine sahip çık" sloganı atarak eylemlerine devam eden öğrenciler, okul müdürünün engellemesine rağmen mezun öğrencilerin bulunduğu alana geldi. Ancak mezun öğrencilerin okula girmesine izin verilmedi. Mezunlar adına açıklama yapan Hikmet Can Çakan “Bizleri yetiştiren, düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi öğreten öğretmenlerimizin hiçbir gerekçe sunulmadan okulumuzdan koparılmalarına itiraz ediyoruz” dedi.

“2016'da başlayan ve proje okulları kisvesi altında yürütülen bu tayin süreci bir kez daha hukuksuz ve keyfi bir biçimde gerçekleştirilmektedir” diyen Çakan “Ankara Atatürk Lisesi sadece bir bina değildir. Burası geçmişinde Türk edebiyatının, biliminin ve kültürünün büyük isimlerini barındıran kocaman bir mirastır. Ve bu miras ancak liyakatli öğretmenlerle yaşatılabilir” diye konuştu.

"İLERİCİ ÖĞRETMENLER OKULDAN GÖNDERİLDİ"

Elmadağ’da bulunan Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi öğrencileri ve mezunları ‘norm fazlası’ olarak görevden alınan 10 öğretmenleri için bir araya geldi. Görevden alınan öğretmenlerden biri "Pazar günü atama sonuçlarını öğrendiğimizde şok olduk. Arkadaşlarımızla görüşüp atamaya başvuran 21 arkadaştan 10 öğretmen arkadaşımızın atanamadığını öğrendik" dedi.

Hukuksuz bir şekilde açıkta kaldıklarını ifade eden öğretmen, "Kılavuzda sürecin bakanlığın tasarrufunda olduğuna dair bir madde var, yani atamalar hukuk dışı bir maddeye dayanarak gerçekleştirildi" dedi.

Atatürk Anadolu Lisesi

Öğretmenlerine ve okullarına sahip çıkmak için okulun önünde toplanan Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi mezunlarından H.G. “Okulumuz 1940'tan beri memlekete dokunan insanlar yetiştirmiştir. Okulumuz köklü bir kültüre sahiptir ve biz öğrencilerin bu kültüre sahip çıkması gerekiyor. Burası kocaman bir aile, bu aileyi bir arada tutan da öğretmenlerimiz, onların emeği. Buraya haksızlığa uğrayan öğretmenlerimize vefa borcumuzu ödemeye geldik” diye konuştu.

Başka bir mezun E.A da “Biz senelerce bu sıralarda okuduk, burada büyüdük. Bu okulu güzel yapan içindeki öğretmenler ve öğrenciler. Öğretmenlerimizi elimizden almak istiyorlar. Öğretmenlerimizin yanındayız çünkü bu okuldan gönderilen öğretmenler, ilerici ve yenilikçi öğretmenler” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri de okul girişinde oturma eylemleri yaptı. Ders boykotu yapan öğrenciler, ‘öğretmenime dokuma’ pankartı önünde kitap okudu.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

KARGAŞA ÜSTÜNE KARGAŞA ÇIKARIYORLAR Eğitim Sen ve Eğitim-İş, Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından Çağrıbey Anadolu Lisesi önünde bir araya gelerek, proje okul uygulamaları bahane edilerek yapılan öğretmen kıyımına tepki gösterdi. Basın açıklamasında konuşan öğretmenler, şeffaflıktan uzak, keyfî bir süreç ile görevden uzaklaştırıldıklarını belirtti. Okulun öğretmenlerinden olan ve ataması yapılmayan Eğitim Sen Ankara 1 No.lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, lisede son yıllarda yaşanan zorluklara dikkat çekerek “Bu okul, 8 yıl önce sınav ile öğrenci alan okul olma özelliği çıkarıldı. Öğrenci sayısı 600 den 1600 e çıkarıldı. Bir anda okulumuz ikili eğitime geçti. Yetmedi ek binaya gittik. Okul buna rağmen yine bu kadro ile başarılı oldu. Bu kadar karmaşayı okul kaldırmayınca, tekrar sınavla öğrenci alan okula dönüştü dördüncü yılını bu sene tamamlayacak. Eğitim niteliğinin tam artacağı dönemde yeniden bir kargaşa oluşturdu Milli Eğitim Bakanlığı. Bugün de bu tablo ile karşı karşıyayız” diye konuştu. “Hafta sonu Norm fazlası olduk” diyen Aydoğan, şöyle konuştu: “Bugün tayin istemek zorunda kaldı öğretmenler. Diğer illerden hizmet puanını şeffaf bir şekilde bakanlığın sayfasında açıklanmış. Ankara da bu bile yapılmıyor. Zaten 7 bin öğretmen norm fazlası vardı. Kargaşa üstüne kargaşa çıkarıyorlar. Yarın bilmediğimiz puanlarla tayin sonuçlarımız açıklanacak. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Belirsizlik yaratıp burada da mı torpil yapacaksınız? Hukuku yaralayan, vicdanları yaralayan, insanları mağdur eden bu Orta Çağ zihniyetinden vazgeçin. Proje okulları atamaları durdurulsun. Milli Eğitim Bakanlığı Atama yönetmeliği kriterlerine göre atamalar yapılsın.”

Okul idaresinin engellemelerin rağmen öğrenciler eylemlerini gerçekleştirdi. Etimesgut'ta bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Anadolu Lisesi'nin okul idaresi, polis çağırmakla da tehdit etti. Okul idaresinin tehditlerine rağmen öğrenciler ders boykotuna giderek eylemlerini gerçekleştirdi.

Ümit Yaşar Oğuzcan Anadolu Lisesi

İzmir

İzmir'de de Atatürk Lisesi öğrencileri, proje okullarında yapılan sürgünler kapsamında 50 öğretmenin görevden alınmasını protesto etti.

İlk derse girmeyerek bahçede oturma eylemi yapan öğrencilere okul yönetimi, "Arı bal yaparsa arıdır" diyerek sınıfa dönme çağrısı yaptı.

Çiğli'de de Çiğli Fen Lisesi öğrencileri okulun bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Çiğli Fen Lisesi

Balıkesir

Balıkesir Edremit Zeytinli’de bulunan Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi’nde 14 öğretmen istekleri dışında okuldan sürgün edildi.

Okul öğrencileri de sürgün edilen 14 öğretmene destek olmak amacıyla bugün derslere girmeyerek açıklama yaptı.