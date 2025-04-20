Liseliler ve üniversiteliler buluştu: “Söz bizim, gelecek bizim”

BirGün\Ankara

SOL Genç'in çağrısıyla, Ankara'da, ülke genelinde proje okullarında birçok öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine karşı ses yükselten liseliler ve onlara destek veren üniversiteliler bir araya geldi.

"Söz bizim, gelecek bizim" çağrısıyla yapılan buluşma, MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Direniş tabu oyunu, fotoğraflarla sergi, müzikli beste atölyesi ve müzik dinletisi gibi etkinliklerin de yer aldığı buluşma, üniversiteli ve liselilerin sürece dair değerlendirmesiyle başladı.

Buluşmada, gençlik mücadelesinin geleceği ile ne yapılması gerektiği konuşuldu. Ayrıca liseliler okullarındaki mücadele deneyimlerini aktardı.