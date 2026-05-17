Liselilerden eylem: “Kutlayacak gençliğimiz kalmadı”

BirGün ANKARA

Baskılara, gericiliğe ve sömürüye karşı Ankara Konur Sokak’ta bir araya gelen Liseli SOL Genç ve Liseli Genç Umut üyeleri, İnsan Hakları Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirdi. “19 Mayıs geliyor. Bakanlığın süslü genelgelerle, milyarlık bütçelerle kutlama hazırlıkları yaptığı o günün arifesindeyiz Siz kimin bayramını kutluyorsunuz? Bizim kutlayacak bir gençliğimiz kalmadı” diyerek yürüyen liseliler yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada “Bugün burada sadece bir araya gelmiş bir grup genç olarak değil; hakkı gasbedilen, geleceği karartılmak istenen ve her şeye rağmen teslim olmayan liseliler olarak sesleniyoruz. Bizler, MESEM adı altında emeği sömürülenleriz. Bizler, okullarda açlığa ve niteliksiz eğitime mahkum edilenleriz. Bizler, her şartta haksızlığa karşı duran ve mutlak kazanacak olan liselileriz. Güvenli okullar, güvenli sokaklar istiyoruz” denildi.

Okullardaki güvensizliğin, artan madde bağımlılığının, MESEM’lerdeki iş cinayetlerinin hatırlatıldığı açıklamada “Tarikatın bakanı Yusuf Tekinin utanmadan MESEMleri ‘Hem iktisadi hem ahlaki omurgalardan biri’ olarak nitelendirebilmesinin sebebi olan AKP iktidarına boyun eğmiyor, bizleri ucuz işgücü olarak gören zihniyeti reddediyoruz. Liselerden çıktık, geliyoruz. Bu daha başlangıç, haklı mücadelemizi sıra arkadaşlarımızla kol kola kazanacağız. Yaşasın demokratik lise mücadelemiz” ifadeleri kullanıldı.