Liselilerden İstanbul'da eylem çağrısı: "Sesimiz sokaklarda yankılansın"

Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul kapsamında yaptığı değişiklik ile birçok lisede öğretmenleri talepleri dışında yeniden görevlendirme ile okullarından ayırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İstanbul Liseler Dayanışması (@ist_liseler_koordinasyonu)'in paylaştığı bir gönderi

Birçoklarının iktidarın liselerde kadrolaşma hamlesi olarak gördüğü bu değişiklik ise lise öğrencilerini harekete geçirdi.

Yaşanan sürecle ilgili yurdun birçok yerinde liseliler eylem düzenliyor.

İstanbul Liseliler Koordinasyonu ise 25 Nisan saat 17.00'de İstanbul Beşiktaş'ta eylem çağrısı yaptı.