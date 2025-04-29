Liselilerin öfkesi sarayları yıkacak

Ebru ÇELİK

19 Mart Saray darbesinin ardından ülkenin dört bir tarafına yayılan direnişlerin son halkası liselilerin direnişi oldu. Milli Eğitim Bakanlığının Proje okul kapsamında yaptığı değişiklik ile birçok lisede öğretmenleri talepleri dışında yeniden görevlendirme ile okullarından ayırdı. Rejimin ‘kindar ve dindar’ nesil planının bir aşaması olarak değerlendirilen öğretmen atamaları, iktidarın liselerde de yeni bir kadrolaşma çabası olarak görüldü. Atamalara karşı liselerden yükselen direniş dalgası ise ülkede yükselen toplumsal muhalefetin güçlü bir parçası oldu. “Öğretmenime dokunma” sloganıyla eylemlere başlayan liseli öğrenciler dün de Beşiktaş Meydanı’nda eylem düzenledi.

PARASIZ, BİLİMSEL EĞİTİM TALEBİ

Burada yapılan basın açıklamasında, "Biz liseliler burada hakkımız olanı almak, taleplerimizi duyurmak ve senelerdir içimizde alevlenen öfkeyi sokakla buluşturmak için toplandık. Öğrenciler yıllardır bu sömürü düzeni karşısında sindirilmeye, baskılarla korkutulmaya çalışıldı. Fakat bizler irademize, geleceğimize ve okullarımıza sahip çıkmak, zindanlarında esir tutulduğumuz bu düzene karşı haykırmak için önce okullarımızda oturduk şimdi meydanlarımızda ayaktayız. Biz liselilerin talebi demokratik liselerde kurulan meclislerde özneleşip anadilimizde parasız, nitelikli ve bilimsel eğitim almak. Hakkımız olanı almak için mücadelemizi okullarda, sokaklarda ve hayatın her yerinde ilmek ilmek örüyoruz" denildi.

Liseliler taleplerini ise şu ifadelerle anlattı: "Öğretmen atamaları torpil ve sürgün düzeninden arındırılana, en az bir adet ücretsiz öğün hakkımızı alana, okullardaki taciz kültürünün kökü kazınana, her öğrenci eşit şartlarda, parasız, nitelikli, bilimsel ve anadilde eğitim görene, tarikat ve çeteler okullarımızdan elini çekene, depreme dayanıklı okullarda okuyana, MESEM’li çocukların ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü düzen son bulana dek mücadeleyi var olduğumuz her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Yaratacağımız güneşli günler için; umut, dayanışma ve isyanla."

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ANKARA’DA 4 TUTUKLAMA

Ankara’da üniversite öğrencileri geçtiğimiz cum günü tutuklu öğrenciler ve siyasetçilerin serbest bırakılması için “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla Konur Sokak’ta buluşmuştu. Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen üniversiteliler ters kelepçeyle gözaltına alınmış ve sürüklenerek polis araçlarına götürülmüştü. Aralarında gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakılırken 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti. Emniyet ifadelerinin ardından savcılığa çıkarılan 26 öğrenciden 22’si serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedilirken, 4 öğrenci hakındaysa tutuklama kararı verildi.

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ÖĞRENCİLERE ŞİDDET VE TACİZ

Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu"nu "Aile değil mücadele yılı” sloganıyla protesto eden öğrenciler, ÖGB şiddetiyle karşılaştı. BirGün’e konuşan öğrenciler darp ve tacize maruz bırakıldıklarını söyledi. diğini belirtti.