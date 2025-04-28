Liselilerin "Öğretmenime Dokunma" eylemleri sürüyor

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Proje okul kapsamında öğretmenleri talepleri dışında yeniden görevlendirme yoluyla okullarından ayırmasına tepkiler sürüyor. “Öğretmenime dokunma” sloganıyla eylemlere başlayan liseli öğrenciler Beşiktaş Meydanı'nda eylem düzenledi.

PARASIZ, BİLİMSEL EĞİTİM TALEBİ

Burada yapılan basın açıklamasında, "Biz liseliler bugün burada hakkımız olanı almak, taleplerimizi tüm halkımıza duyurmak ve senelerdir içimizde alevlenen öfkeyi sokakla buluşturmak için toplandık. Öğrenciler yıllardır bu sömürü düzeni karşısında sindirilmeye, baskılarla korkutulmaya çalışıldı. Fakat bizler irademize, geleceğimize ve okullarımıza sahip çıkmak, zindanlarında esir tutulduğumuz bu düzene karşı haykırmak için önce okullarımızda oturduk şimdi meydanlarımızda ayaktayız. Biz liselilerin talebi demokratik liselerde kurulan meclislerde özneleşip anadilimizde parasız, nitelikli ve bilimsel eğitim almak. Hakkımız olanı almak için mücadelemizi okullarda, sokaklarda ve hayatın her yerinde ilmek ilmek örüyoruz" denildi.

Liseliler taleplerini ise şu ifadelerle anlattı:



"Öğretmen atamaları torpil ve sürgün düzeninden arındırılana, en az bir adet ücretsiz öğün hakkımızı alana, okullardaki taciz kültürünün kökü kazınana, her öğrenci eşit şartlarda, parasız, nitelikli, bilimsel ve anadilde eğitim görene, tarikat ve çeteler okullarımızdan elini çekene, depreme dayanıklı okullarda okuyana, MESEM’li çocukların ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü düzen son bulana dek mücadeleyi var olduğumuz her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Yaratacağımız güneşli günler için; umut, dayanışma ve isyanla."

"LİSELİLERDEN KORKACAKLAR"

Açıklamanın ardından konuşan bir liseli ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün gerek katledildiği gerekse tutsak olduğu için yanımızda olamayan büyün arkadaşlarımızın iradesini yanımızda taşıyoruz. Başta Boran Yusuf Aslan olmak üzere tutsak edilen tüm arkalarımız için buradayız. Umutsuzluğa sürüklenen tüm liselilere sesleniyoruz: Katlettiği Berkin Elvan'ın fotoğrafından, tutsak ettiklerini 16 yaşındaki Boran'dan korkan bu hükümet sizlerden, bizlerden, liselilerden de korkacaktır. Boran için adalet herkes için adalet demektir."