Liselinin ölümü sonrası müdür açığa alındı

İzmir'de park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsünde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin ölümüne ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında öğrencinin eğitim gördüğü lisenin müdürü A.B., başka bir okula görevlendirildi. Bu durum öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Kaza, 26 Aralık saat 08.30 sıralarında Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüs, yolun sol tarafında park halindeki plakalı tankere çarptı. Kazada lise 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, 15 yaşındaki Aras B.'nin ise yaralandığı belirlendi.

Aras B. hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmada, servis şoförü Vahit Dağlı ve tanker şoförü Mehmet B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dağlı ise tutuklandı. Aras B. de tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü A.B. soruşturmanın selameti açısından bir başka okulda görevlendirildi. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde bazı öğrenciler A.B.'nin başka bir okulda görevlendirilmesine tepki gösterip, sınıflarına girmedi.