Liseliye 6 ay eziyet

İstanbul Sarıyer’de, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla sokak ortasında gözaltına alınan ve hakkında dava açılan 16 yaşındaki kız çocuğunun adli kontrol kararı tam altı ay sonra kaldırıldı. Liseli çocuğa altı ay boyunca karakolda imza attırıldı.

16 yaşındaki liseli, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

HER HAFTA İMZA ATTIRILDI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

Çocuğun avukatı İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, staj yapan müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi Ancak mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek adli kontrolün devam edeceğini, yani çocuğun her hafta polis merkezine giderek imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

Aylarca umursanmayan talep için 30 Eylül 2024’te yeni bir karar verildi. İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi Bu sefer adli kontrol kararının kaldırılması için karar verdi.

AYLARCA SÜREN MÜCADELE

Çocuğun avukatı Kardelen Ateşci ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çocuğun üstün yararını önceler. Ancak Cumhurbaşkanına hakaret dosyalarında süreç boyunca çocukların üstün yararının öncelenmediğine, çok fazla yıprandıklarına şahitlik ediyoruz. Zira halk arasındaki tabiri ile yatarı bulunmayan bir suç için bir çocuğun aylardır her pazartesi kolluğa giderek imza atması çocuğun her koşulda üstün yararının gözetilmediğini gösterir. Çocuk için bu sürecin yapıcı etkisinden çok yıkıcı etkisi var. Nitekim yargılama devam ederken çocuk hak ihlallerinin yaşandığına, devletin yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair de bir yansımadır” dedi.

“Bununla birlikte, söz konusu çocuk ise cezalandırıcı adalet sistemi yerini onarıcı adalet sistemine bırakmalı” diyen Ateşci sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar her davranışından dolayı yargılama önüne çıkmamalı, özne haline gelmemeli. Bu durum çocuğun sağlıklı gelişimini olumsuz etkiliyor ve çeşitli hak ihlallerine neden oluyor. Yine de, aylardır süregelen itirazlarımızdan sonra adli kontrol uygulamasının kalkması mücadele etmekten vazgeçmemiz gerektiğini hatırlatıyor.”

SAVCI CEZA İSTİYOR

Öte yandan çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenlendi. Cumhuriyet savcısı, “Kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu” ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaretten cezalandırılmasını talep etti.