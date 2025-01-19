Liste güncellendi: Kayseri mantısına 'kanatlı eti' ve 'sakatat' katmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Listeye 29 yeni ürün eklendi.

"Elle Mantı Börek" isimli firmanın kayseri mantısı ürününde 'kanatlı eti' ve 'sakatat' tespit edildi.

Listeye ulaşmak için tıklayınız